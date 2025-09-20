Zelenszkij: Ukrajna 2026-tól fegyvereket exportál
Ukrajna 2026-tól fegyvereket exportál az Oroszország elleni védelem finanszírozására – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videójában.
„Ennek az ellenőrzött exportnak köszönhetően növelni fogjuk a frontra szánt drónok előállítását” – mondta Zelenszkij.
Az elnök szerint bizonyos fegyverek hazai gyártása meghaladja a keresletet.
„Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver” – mondta Zelenszkij.
A frontra szállítandó fegyverek és az ország saját arzenáljának a feltöltése továbbra is elsődleges maradnak.
Az export és az Egyesült Államokkal való együttműködés fő prioritás lesz, ezt követik a Kijev által szállított fegyverek iránt érdeklődő európai partnerek és más országok.
„Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával” – szögezte le Zelenszkij.
Az exportot megbízhatóan ellenőrzik majd, hogy ukrán technológiák „ne jussanak Oroszország vagy a szövetségesei kezére” – közölte.
Forrás: hirado.hu