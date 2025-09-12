Zelenszkij: Ukrajna kész segíteni lengyel katonák kiképzésében

Ukrajna kész megosztani tapasztalatait Varsóval, segíteni a lengyel katonák kiképzésében, valamint közös védelmi rendszert kiépíteni Lengyelországgal – jelentette ki közösségi oldalain Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, miután Kijevben fogadta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztert.

A találkozón szót ejtettek az orosz drónok lengyel légtérbe történt behatolásáról.

„Hálásak vagyunk Lengyelországnak a támogatásért, amelyet a háborúban kezdettől fogva nyújtott. Szomszédok vagyunk, és ilyen veszélyes időkben össze kell tartanunk”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Szót ejtettek haditechnikai eszközök közös gyártásáról – kiemelten a drónelfogó eszközök gyártására rendelkezésre álló lehetőségekről – és Ukrajna európai uniós tagságáról is. „Nagyon fontos megnyitni az első tárgyalási fejezetet Ukrajna és Moldova számára mind a 27 tagállam egyetértésével” – tette hozzá az ukrán elnök.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter dán kollégájával, Lars Lokke Rasmussennel tartott pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy várhatóan jövő csütörtökön lengyel katonai delegáció érkezik Ukrajnába. A látogatás összefügg a két napja történt drónincidenssel.

Szibiha emlékeztetett arra, hogy Ukrajna előzetesen tájékoztatta a lengyel felet az orosz drónok behatolásáról.„(Jövő) csütörtökön várjuk a lengyel katonai delegáció érkezését, amelynek katonáink minden segítséget megadnak. Jelenleg csak Ukrajna rendelkezik a szükséges tapasztalattal az ilyen feladatok megoldásában” – mondta az ukrán tárcavezető.

Forrás: MTI