Eltűntként nyilvántartott kárpátaljai katona halálát erősítették meg
Az orosz hadsereggel vívott harcban életét vesztette Vdovenko Volodimir Hrihorovics, Majdánka falu lakója – adta hírül a Facebookon Vaszil Scsur, az Ökörmezői kistérség vezetője.
A férfit 2024 márciusában sorozták be az Ukrán Fegyveres Erők soraiba. Az A1619-es számú katonai egységnél teljesített szolgálatot.
Több mint egy évig eltűntnek tekintették, családja mindvégig reménykedett hazatérésében.
Volodimir Vdovenko 2024. május 14-én halt meg harci küldetés teljesítése közben Donyeck megye Pokrovszkiji járásában, Krasznohorivka település közelében.
Az 52 évesen elhunyt katona a Zsitomir megyei Hresztinyivkában született. Két lánya és öt unokája volt.
Az Ökörmezői kistérség vezetője őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt védő családjának.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.
Forrás: Facebook/Vaszil Scsur