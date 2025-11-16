Eltűntként nyilvántartott kárpátaljai katona halálát erősítették meg

Az orosz hadsereggel vívott harcban életét vesztette Vdovenko Volodimir Hrihorovics, Majdánka falu lakója – adta hírül a Facebookon Vaszil Scsur, az Ökörmezői kistérség vezetője.

A férfit 2024 márciusában sorozták be az Ukrán Fegyveres Erők soraiba. Az A1619-es számú katonai egységnél teljesített szolgálatot.

Több mint egy évig eltűntnek tekintették, családja mindvégig reménykedett hazatérésében.

Volodimir Vdovenko 2024. május 14-én halt meg harci küldetés teljesítése közben Donyeck megye Pokrovszkiji járásában, Krasznohorivka település közelében.

Az 52 évesen elhunyt katona a Zsitomir megyei Hresztinyivkában született. Két lánya és öt unokája volt.

Az Ökörmezői kistérség vezetője őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt védő családjának.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Vaszil Scsur