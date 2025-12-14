A biztonsági garanciákról tárgyal Berlinben Volodimir Zelenszkij

A mai napon megérkezett Németországba, és tárgyalást folytat Donald Trump megbízottjaival Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Mint a Facebookon közzétett bejegyzésében kiemelte, konstruktív találkozóra számít.

Hozzátette, hogy céljuk – a budapesti memorandum és az orosz invázió tapasztalataiból kiindulva – Ukrajna biztonságának valódi garantálása. Ilyen hibáknak az államfő szerint nem szabad megismétlődniük.

„Az a lényeg, hogy minden egyes lépés, amiben partnereinkkel megegyezünk, jól szolgálja a garantált biztonságot. Csak a megbízható garanciák hozzák közelebb a békét”

– írta Zelenszkij.

A tárgyalóasztalnál amerikai részről helyet foglal Steve Witkoff és Jared Kushner. A megbeszélésen részt vesz többek között Friedrich Merz német kancellár is.

