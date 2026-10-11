Zelenszkij: több mint 3100 légi támadóeszközt vetett be a héten Oroszország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint Oroszország a héten mintegy 1450 irányított légibombát, 75 különböző típusú rakétát és több mint 1640 támadó drónt vetett be Ukrajna ellen. A pilóta nélküli eszközök körülbelül 60 százaléka sugárhajtású volt.

Zelenszkij köszönetet mondott a mentő- és katasztrófavédelmi szolgálatoknak, amelyek folyamatosan részt vesznek az orosz támadások következményeinek felszámolásában. Mint közölte, Zaporizzsjában ma reggel fejeződtek be a kutatási és mentési munkálatok.

Az elnök tájékoztatása szerint a támadásban 23 ember vesztette életét, köztük négy gyermek.

Harkivban egy egészségügyi intézményt ért orosz csapás, az éjszaka folyamán pedig a polgári infrastruktúrát, lakóépületeket és energetikai létesítményeket támadtak. Szlovjanszkban egy ötemeletes lakóházat ért találat, amelynek következtében teljesen megsemmisült az egyik lépcsőház. Az elnök szerint emberek rekedhettek a romok alatt.

Az ukrán vezetés eközben folytatja az egyeztetéseket a nemzetközi partnerekkel. Zelenszkij közölte, hogy európai vezetőkkel is tárgyalnak a további védelmi támogatásokról, különös tekintettel a légvédelemre és a harci repülőgépek lőszerellátására.

Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, amennyiben Oroszország beszünteti az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat

– jelentette ki az államfő.

Hangsúlyozta, hogy az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítására irányuló lépéseknek kölcsönösnek kell lenniük, és valódi garanciákkal kell párosulniuk. Zelenszkij álláspontja szerint Oroszország is beszüntethetné az energetikai létesítmények elleni csapásokat, de erre Vlagyimir Putyin nem mutat hajlandóságot.

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