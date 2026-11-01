Zelenszkij: négy megyében érte támadás az energetikai infrastruktúrát

Oroszország az éjszaka folyamán négy ukrajnai megyében – a Dnyipropetrovszki, a Vinnyicai, a Zsitomiri és a Hmelnickiji régióban – támadta az energetikai infrastruktúrát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az orosz csapások alállomásokat, transzformátorokat és elektromos vezetékeket rongáltak meg.

A helyreállító brigádok valamennyi érintett térségben dolgoznak, ám az elnök közlése szerint jelenleg több százezer háztartás van áram nélkül. Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna más kritikus infrastruktúráját is.

Az elmúlt héten az orosz hadsereg 1940 csapásmérő drónt, több mint 1580 irányított légibombát és 44 különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen. Utóbbiak közül 36 ballisztikus rakéta volt.

Az ukrán elnök szerint a támadások intenzitása rendkívül magas, az orosz erők pedig igyekeznek kihasználni a ballisztikus rakéták elfogására szolgáló légvédelmi eszközök hiányát.

Zelenszkij hangsúlyozta:

Ukrajna folyamatosan egyeztet az Egyesült Államokkal, az európai országokkal és más partnerekkel a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták beszerzéséről.

Bár ebben a hónapban az Egyesült Államok és több európai ország is újabb támogatási csomagokról döntött, az elnök szerint a szállítások nem várhatnak éveket. Úgy fogalmazott, hogy Oroszország most is rombolja az infrastruktúrát és embereket öl meg, a téli időszakban pedig különösen a ballisztikus rakétákra építhet. Ezért a légvédelmi támogatásról szóló döntéseket is mielőbb végre kell hajtani.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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