Zelenszkij: Oroszország legalább 37 milliárd dollár bevételtől esik el

Oroszország az év végéig legalább 37 milliárd dollár olaj- és gázbevételtől fog elesni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Facebookon, miután meghallgatta Oleh Ivascsenkónak, a külső hírszerző szolgálat vezetőjének a jelentését. Az ukrajnai helyzetről az MTI közölt összeállítást.

„Fontos eredménye van annak, hogy partnereinkkel együtt nyomást gyakorlunk Oroszországra. Idén először a háború kezdete óta egyértelmű csökkenés tapasztalható az orosz olajkitermelésben és -feldolgozásban. Az orosz költségvetés olaj- és gázbevételei visszaestek, és az év végére Oroszország legalább 37 milliárd dollár bevételtől esik el. Emellett az orosz olajvállalatok és általában az energiaszektor további több tízmilliárd dollárt veszít. Mindez korlátozza az orosz hadigépezetet”

– hangsúlyozta az államfő.

Jelentés a frontról

Szerhij Dibrov, az ukrán szárazföldi csapatok 21. különálló gépesített dandárjának szóvivője egy rádióinterjúban arról számolt be, hogy az ukrán katonák Leopard harckocsikkal két rekordot is felállítottak: 5,5 kilométeres távolságból találtak el egy orosz T-72-es harckocsit, valamint több mint hat kilométeres távolságból egy páncélozott szállítójárművet. Elmondása szerint a dandár két Leopard-változattal rendelkezik, a 2A6-ossal és a 2A5-össel, amelyeket Svédország kiváló minőségben modernizált a legkorszerűbb szintre. Az ukrán fegyveres erők már kellő tapasztalatot szereztek ezek használatában, és karbantartásukra is képesek.

Az ukrán déli védelmi erők arról tájékoztattak a Facebookon, hogy heves harcok dúlnak a zaporizzsjai régió Olekszandrivszke és Huljajpole nevű településeinek térségében, és az ukrán egységek visszavonultak a Rivnopillja környéki szétlőtt hadállásaikból.

„Kedden késő este Rivnopilljánál egy összehangolt tüzérségi támadássorozat következtében az állomány életének megóvása érdekében az ukrán egységek hátrább vonultak„

– áll a közleményben. A jelentés szerint az orosz csapatok előretörését sikerült megállítani.

Áramszünetek, civil áldozatok

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelőmissziója megállapította, hogy októberben a korábbinál több támadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát, miközben továbbra is magas a civil áldozatok és sebesültek száma – derült ki a misszió szerdán közzétett sajtóközleményéből. A jelentés szerint három súlyos támadás – október 10-én, 22-én és 30-án – irányult az energetikai infrastruktúra létesítményei ellen, ami áramszüneteket okozott az ország legtöbb megyéjében.

Novemberben sem javult a helyzet: az újabb csapások az ukrán energiahálózat ellen újabb áramellátási zavarokat idéztek elő országszerte.

„Miközben az ukrajnai civilek egy újabb télre készülnek, az energetikai infrastruktúra elleni támadások számának növekedése és az okozott áramkimaradások jelentősen rontják életkörülményeiket”

– hangsúlyozta Danielle Bell, a misszió vezetője.

Elmondása szerint „a fűtés, az áram vagy a vízellátás tartós kimaradása rendkívül nehéz körülményeket teremt főként az idősek, a fogyatékossággal élők, a kisgyermekes családok és a nők számára, akik gyakran egyedül viselik a felelősséget a család alapvető szükségleteinek biztosításáért és a gondozásért”.

Az ENSZ jelentése szerint októberben legkevesebb 148 civil vesztette életét, és további 929 megsebesült, ami jóval több a korábbi két hónap áldozatszámához képest. Az októberi civil áldozatok kétharmadát a frontvonalhoz közeli térségekben regisztrálták, míg a többiek az ország távolabbi részein, köztük Kijevben estek áldozatul az orosz rakéta- és dróntámadásoknak. 2025 januárja és októbere között a civil áldozatok száma 27 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatait, és a 2025-ös év első tíz hónapjának összesített halott- és sebesültszáma már meghaladta a 2024-es év egésze alatt feljegyzett adatokat.

Forrás: MTI