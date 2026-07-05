Zelenszkij: Oroszország egy hét alatt több mint négyezer légi támadóeszközt vetett be Ukrajna ellen
Volodimir Zelenszkij közlése szerint Oroszország az elmúlt egy hét során mintegy 2200 csapásmérő drónt, több mint 1730 irányított légibombát és 106 különböző típusú rakétát indított Ukrajna ellen. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a rakéták közel fele ballisztikus fegyver volt.
Tájékoztatása szerint szinte naponta érik támadások Szumi, Zaporizzsja, Herszon, Harkiv és Dnyipro térségét, valamint a határ menti és frontközeli településeket.
Kiemelte a Kijev elleni nagyszabású légicsapást is, amelynek következtében 31 ember vesztette életét, további 102-en pedig megsérültek, köztük négy gyermek.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg a támadó drónok több mint 90 százalékát képes megsemmisíteni, ugyanakkor a ballisztikus rakéták elfogása továbbra is komoly kihívást jelent. Szerinte Moszkva egyre inkább ezekre a fegyverekre támaszkodik a háború folytatásában.
Az ukrán elnök ismét sürgette a nyugati partnereket a légvédelmi támogatás további erősítésére. Elmondása szerint Ukrajna a PURL kezdeményezés, valamint kétoldalú együttműködések keretében dolgozik légvédelmi képességeinek fejlesztésén, különös tekintettel a ballisztikus rakéták elleni védelemre. Hozzátette: minden újabb elfogórakéta-szállítmány közvetlenül emberéleteket menthet meg.
Nyitókép: Facebook/Volodimir Zelenszkij