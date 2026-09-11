Zelenszkij: Célzottan kijevi benzinkutakat támadnak az orosz erők

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország a sugárhajtású Sahed drónok alkalmazásával fokozza a terror jellegű támadásokat. Az államfő közlése szerint az orosz erők a nap folyamán célzottan kijevi benzinkutakat támadtak, a csapásoknak pedig két halálos áldozata és kilenc sérültje van.

Zelenszkij együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A sérültek között egy mentős is van, aki egy ismételt támadás következtében sebesült meg.

A támadások során a Kyivstar ukrán távközlési vállalat egyik épületét is találat érte. Az orosz légicsapások már éjszaka megkezdődtek, és a nap folyamán több ukrajnai régiót is érintettek. Támadásokról érkeztek hírek többek között a Kijevi, a Kirovohradi, a Dnyipropetrovszki, az Odesszai, a Donyecki, a Herszoni, a Harkivi és a Mikolajivi területről.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy nem lehet tétlenül várni, amíg Oroszország tovább tökéletesíti támadási módszereit.

„Most maximális figyelmet kell fordítani az égbolt védelmére, az emberek biztonságát szolgáló megoldások keresésére, valamint az orosz drónok elleni védekezés kiterjesztésére”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az államfő köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárul az ukrán légierő és a légvédelmi rendszerek rakétákkal való erősítéséhez. Ezzel az elnök szerint minden nap életeket mentenek.

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