Zelenszkij: a héten 76 támadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint azóta, hogy az amerikai elnök egy héttel ezelőtt bejelentette az energetikai tűzszünetet, Oroszország 76 alkalommal mért célzott csapást Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, valamint olaj- és gáziparára.

Az ukrán államfő tájékoztatása szerint az elmúlt éjszaka Vinnyica, Zsitomir, Hmelnickij és Odessza megyében is elektromos alállomásokat támadtak az orosz erők. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, az energetikai szakemberek és a javítóbrigádok pedig éjjel-nappal dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.

Az éjszakai támadások lakóépületeket is értek. Zelenszkij közlése szerint eddig 12 sérültről – köztük két gyermekről – érkezett jelentés, két ember pedig életét vesztette.

Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Vasárnap reggel egy mezőgazdasági vállalkozást is támadás ért Voliny megyében, ahol az állami szolgálatok megkezdték a károk elhárítását.

Az ukrán elnök adatai szerint Oroszország az elmúlt héten csaknem 2700 támadó drónt, 1700 irányított légibombát és 66 rakétát vetett be Ukrajna ellen.

A rakéták többsége ballisztikus volt. Zelenszkij szerint a támadások elsődleges célpontjai az energetikai létesítmények, és Moszkva arra törekszik, hogy az országban kiterjedt áramszünetet idézzen elő.

Az államfő arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy vegye figyelembe az orosz támadások folytatódását. Véleménye szerint Moszkva nem a béke felé tett lépésekkel reagál a szankciók enyhítésének vagy a megállapodásoknak a lehetőségére, hanem úgy értelmezi ezeket a jelzéseket, hogy a háború folytatása továbbra is kifizetődő lehet.

Zelenszkij hangsúlyozta: szerinte a háború elhúzódásáért Oroszország felelős, és a béke esélyének megteremtéséhez Moszkvára kell nyomást gyakorolni.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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