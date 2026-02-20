A következő ukrán–orosz–amerikai tárgyalás már valódi eredményeket hozhat

Reményét fejezte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arra, hogy a háromoldalú, ukrán–orosz–amerikai tárgyalások következő fordulója februárban megvalósul, és véleménye szerint ez lehet az, amely valóban eredményes lesz.

„Részletes beszámolót kaptunk a tárgyalóküldöttségünk munkájáról, a svájci találkozók eredményeiről. Megvitattuk például azokat a kérdéseket, amelyeket telefonon nem lehetett. Hálás vagyok a csapatnak az irányelvek keretein belül végzett pontos munkáért, valamint a türelmükért az orosz féllel folytatott megbeszéléseken, amelyek nem voltak egyszerűek és nem is mindig szakszerűek. Fontos, hogy az Egyesült Államok elnökének képviselői is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tárgyalások konstruktívak legyenek. Ukrajna ezt teljes mértékben támogatja: a mi hozzájárulásunk mindig csakis konstruktív” – írta Zelenszkij.

Az elnök szerint a háború méltó módon történő lezárásának reális lehetőségei megmaradtak. „Ezt nagyban segítheti a nemzetközi közösség nyomásgyakorlási képessége az agresszorral szemben, így a háborút megbízható béke válthatja fel”

– hangsúlyozta.

Közölte, hogy az ukrán válaszok a legösszetettebb kérdésekre már készen állnak, és a prioritásokat is meghatározták a következő tárgyalási fordulóra.

„Tovább dolgozunk annak érdekében, hogy a vezetők készen álljanak találkozni és megoldani azokat a kérdéseket, amelyeket egyelőre a csapatok szintjén nem sikerült rendezni. A csúcstalálkozó sok szempontból döntő lehet, és Ukrajna készen áll egy ilyen formátumra. A csapatnak biztosítania kell a feltételeket a humanitárius ügyekben való előrelépéshez is. A hadifoglyok cseréjének folytatódnia kell, és arra számítunk, hogy a csere a közeljövőben lehetségessé válik”

– fejtette ki Zelenszkij.

Az elnök külön kiemelte az európai partnerek szerepét. Kifejezte meggyőződését, hogy Európa szerepe a tárgyalási folyamatban növekedni fog.

Zelenszkij közvetlenül a Genfben tartott tárgyalási forduló befejezése után azt mondta, hogy a katonai kérdésekben – főként a tűzszünet ellenőrzése terén – a felek előrelépést értek el, míg a politikai kérdésekben – a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek kapcsán – az álláspontok továbbra is eltérnek.

Forrás: MTI

