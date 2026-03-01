Az orosz légicsapások téli mérlege

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő március 1-jén mérleget vont, számszerűsítve az országot a tél folyamán sújtó orosz légitámadásokat. Az elmúlt három hónapban az orosz hadsereg 14 670 irányított légibombát, 738 rakétát és közel 19 000 csapásmérő drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen.

Kiemelte, hogy a támadások során használt pilóta nélküli repülőgépek többsége az orosz–iráni gyártású Sahíd kamikazedrón volt.

„Ugyanazokról a drónokról beszélünk, amelyekkel az iráni rezsim most a közel-keleti országokra támad”

– hangsúlyozta az államfő.

Hozzátette, hogy az elmúlt héten Oroszország több mint 1720 drónnal, közel 1300 irányított légibombával és több mint száz különféle típusú rakétával támadta Ukrajnát.

„Az ukránok mindezek ellenére átvészelték ezt a nehéz telet, amely során Oroszország még csak indokot sem próbált találni a létfontosságú polgári infrastruktúrát ért brutális támadásaira”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az iráni konfliktusra is utalva megjegyezte, hogy a gonoszság ellen a világ minden szegletében küzdeni kell.

„Ha az Egyesült Államok és partnerei kellően elszántak, végül a legkegyetlenebb diktátorok is megfizetnek a bűneikért. Köszönetet mondok mindenkinek, aki segíti Ukrajnát abban, hogy önmagát megvédje és életeket mentsen”

– zárta gondolatait az elnök.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel