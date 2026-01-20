Zelenszkij: ha a davosi fórum valós eredményeket ígér, Ukrajna is ott lesz

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő videóüzenetben számolt be az Ukrajnát sújtó kihívásokról. Mint elmondta, a helyzet továbbra is a fővárosban és Kijev megyében a legkritikusabb. Január 20-án ismét orosz Sahed típusú drónok pusztították az energiahálózatot, aminek helyreállításán jelenleg is dolgozik minden mozgósítható szakember.

Az elnök szerint az ukrán légvédelem nem teljesít megfelelően. Mint mondta,

az ellenséges támadások sikeres elhárítása érdekében a légierő újraszervezésére van szükség, amiről már egyeztetett az ukrán védelmi miniszterrel.

Volodimir Zelenszkij az általa kinevezett tárgyalódelegáció jelentését is fogadta. Rusztem Umerov, Kirilo Budanov és David Arahamia folyamatos kapcsolatban áll az amerikai és európai partnerekkel, és újabb találkozók lehetőségeiről egyeztetnek. Az elnök hozzátette, hogy az országnak naponta égető szüksége van légvédelmi rakétákra, fegyverekre és a helyreállításokhoz szükséges eszközökre. Kiemelte:

amennyiben a davosi találkozó ezt biztosítani tudja, akkor Ukrajna ott is képviselve lesz.

„A száraz politikai gesztusok és eredmény nélküli párbeszédek senkinek sem kellenek”

– tette hozzá.

Az államfő szerint jelenleg itthon van szükség minden egyes tisztviselőre, helyi önkormányzatra, állami vállalati vezetőre, hogy a helyreállítást és a védelmet segítsék.

A jelenlegi nehéz energetikai helyzetről szólva megjegyezte, hogy

csak Kijevben több mint egymillió fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül. Emellett a főváros több mint 4000 panelházában szünetel a távhőszolgáltatás.

Volodimir Zelenszkij a holnapi napon konkrét intézkedési tervet vár a kormánytól a helyzet stabilizálása érdekében.

