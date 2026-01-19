Grönland lesz a fő téma Davosban

A Financial Times különböző forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az Európai Unió vezetőinek figyelme Ukrajnáról Grönlandra terelődhet a ma kezdődött davosi Világgazdasági Fórumon. Több vezető is egyeztetésre készült Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború befejezésének lehetőségeiről, azonban a geopolitikai helyzet alakulása miatt a hangsúly inkább Grönlandra helyeződött át.

Az európai politikusok néhány napja még az Ukrajnának nyújtott amerikai biztonsági garanciák véglegesítésében bíztak. A helyzet azonban megváltozott, miután Donald Trump nyolc európai országot fenyeget az áruikra kiszabott vámok emelésével. A gazdasági konfliktus oka, hogy ezen országok nem értenek egyet az amerikai elnök Grönlandra vonatkozó terveivel.

Amerika február 1-jétől további 10 százalékos vámot vezet be a Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, Finnországból és az Egyesült Királyságból származó árukra, ami június 1-jétől 25%-ra emelkedik, ha addig nem születik megállapodás Grönland ügyében.

A kiadvány szerint a mai nemzetbiztonsági tanácsadói ülést eredetileg egyedül az ukrajnai helyzet megvitatásának szentelték volna Davosban. Végül azonban Grönland témája is terítékre kerül.

A politikai helyzet a transzatlanti kapcsolatok olyan mértékű válságát jelzi, amire évtizedek óta nem volt példa.

A Donald Trumppal folytatott találkozók után az EU vezetői várhatóan rendkívüli csúcstalálkozót tartanak majd, hogy megoldást találjanak a fennálló geopolitikai problémákra. Az európai válasz egyes feltételezések szerint a vámháború kiélezése lehet, hosszútávon pedig egy új, Amerikától független európai katonai szövetség létrehozása is elképzelhető.

A Világgazdasági Fórum január 23-áig tart.

