Trump: az USA mindenképp lépni fog Grönland ügyében

Az Egyesült Államok mindenképpen lépni fog Grönland ügyében – hangoztatta Donald Trump elnök pénteken, aki szerint, ha az Egyesült Államok nem szerez tulajdonjogot az északi sziget felett, akkor azt Oroszország és Kína fogja elfoglalni.

Az amerikai elnök a Fehér Házban amerikai energia- és olajipari nagyvállalatok vezetőinek részvételével tartott tanácskozáson újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy Grönland megszerzését szeretné megállapodással elérni, majd hozzátette, hogy

„Ha nem megy szépen, akkor majd megy nehezebb módon”.

Donald Trump magát Dánia „nagy rajongójának” nevezte, ugyanakkor hozzáfűzte, hogy országának szüksége van arra a földterületre.

Arra a kérdésre, hogy miért nem elegendő az Egyesült Államok számára a szerződésben garantált jog a katonai támaszpont működtetésére, Donald Trump azt mondta, hogy egy ország a saját birtokát megvédi, míg egy lízingelt bérleményt nem.

Forrás: hirado.hu