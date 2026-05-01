A hadsereg reformját ígéri Volodimir Zelenszkij

A Volodimir Zelenszkij államfő Facebook-oldalán ma megjelent reformok várnak az Ukrán Fegyveres Erőkre. Április folyamán hadvezetési és miniszteri szintű egyeztetés folyt a legfontosabb változások irányait illetően, májusban pedig a részletek kidolgozása veszi kezdetét.

Az ukrán elnök ígérete szerint a reformok júniusi életbe lépése után már kézzel fogható eredmények várhatók például a szolgálatot teljesítő katonák bérezése terén.

A reform első lépése a fizetések növelése és igazságosabb elosztása lenne.

Eszerint jelentősen magasabb juttatásban részesülhetnek a frontvonalban harcoló egységek tagjai, és bérezésük a harci tapasztalatuk és harcban szerzett érdemeik szerint tovább nőhet. Az elnök utasítása szerint a hátországban szolgálatot teljesítő katonák alapbérének el kell érnie a 30 ezer hrivnyát. A frontszolgálattal ennek többszörösét kereshetik meg a felsőbb hadvezetés, a tiszti és a legénységi állomány tagjai is.

A változtatás második fontos eleme a gyalogság nagyobb megbecsülése.

„Egy ukrán gyalogosnak, aki a frontvonalat tartja, éreznie kell, hogy államunk valóban megbecsüli őt”

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Ők az újonnan kidolgozott szerződések alapján – harci feladatuk jellegétől függően – 250–400 ezer hrivnya közötti kifizetésekkel számolhatnak.

A reform harmadik lépése az állomány feltöltésének módját és a frontszolgálatot teljesítők rotációját érinti. A tervek szerint a fegyveres erők szerződéses katonai létszámának bővítése és a szigorúan meghatározott szolgálati idő lehetővé teszi, hogy a korábban mozgósítottakat még idén fokozatosan kivonhassák a frontvonalból.

Volodimir Zelenszkij arra adott utasítást, hogy a hadsereg főparancsnoka és a védelmi miniszter személyesen egyeztessen a harctéri vezetőkkel, és vegyék figyelembe javaslataikat a reform részleteinek kidolgozása során.

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij