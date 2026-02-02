Zelenszkij: Újabb generátorok és energetikai eszközök érkeznek az EU-ból

Az Európai Unió hamarosan újabb generátorokat és energetikai berendezéseket szállít Ukrajnának. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök adott tájékoztatást az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel folytatott telefonbeszélgetése után.

A megbeszélés során a felek többek közt az ukrán energetikai rendszer jelenlegi állapotáról és az Európai Unió által nyújtott további támogatásokról egyeztettek.

Szó esett továbbá az orosz gazdaságot sújtó 20. uniós szankciócsomag előkészítéséről is.

A közös diplomáciai erőfeszítések kérdésén túl különös figyelmet szenteltek az európai biztonsági garanciákkal és az Ukrajna újjáépítésével, gazdaságélénkítéssel kapcsolatos témáknak.

A telefonhívást követően Ursula von der Leyen is kifejtette gondolatait az X közösségi oldalon írt bejegyzésében, és az Oroszországi Föderációra nehezedő nyomás fokozását sürgette. Kiemelte, hogy Európa töretlenül kiáll Ukrajna támogatása mellett.

„Az Ukrajna elleni kegyetlen háború negyedik évében Oroszország tovább gyarapítja háborús bűneit, és fegyvereivel a polgári infrastruktúrát, a lakóépületeket célozza”

– fogalmazott von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy több száz generátort küldenek Ukrajnának a kieső hő- és villamos energia pótlása céljából, és hamarosan az Oroszországi Föderáció elleni 20. szankciócsomagot is bemutatja.

„Ezzel a csomaggal fokozzuk az Oroszországra nehezedő nyomást, hogy a béke megteremtésének őszinte szándékával üljön tárgyalóasztalhoz”

– zárta sorait Ursula von der Leyen.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: president.gov.ua