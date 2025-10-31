3 halottja és 29 sérültje van az éjszakai támadásoknak Zaporizzsja megyében

Három ember meghalt és további huszonkilenc megsebesült az orosz hadsereg támadásai következtében Zaporizzsja megyében. A régió Zaporizzsja és Polohivi járásaira mért csapást az ellenség – írta Telegram-csatornáján Ivan Fedorov, a Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

Az éjszaka folyamán a megszállók összesen 673 támadást indítottak a megye 19 települése ellen. Kilenc rakéta csapódott be Zaporizzsjában, illetve Primorszke, Orehovo, Novouszpenyivka és Zaliznyicsne településeket repülőgépekről bombázták.

410 különböző fajta drón támadta a megyeközpontot és további tizenhárom települést, ugyanitt 243 esetben csapódott be tüzérségi lövedék.

191 bejelentés érkezett a civil infrastruktúrát ét károkról, sok személygépkocsi és lakóház megrongálódott.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Ivan Fedorov