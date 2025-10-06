Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott a kormánynak, az elnöki irodának és az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának, hogy dolgozzák ki és mutassák be a Zbroja munkanevű ukrán fegyverexportprogram kulcselemeit.

Emlékeztetett arra, hogy már megállapodások születtek export-import platformok megnyitásáról Európában, az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten.

„A feladat az, hogy ezek a platformok év végéig működésbe lépjenek” – emelte ki Zelenszkij a harmadik alkalommal Ukrajnában megrendezett Nemzetközi Védelmi Ipari Fórum megnyitóján. „Finanszírozásra van szükségünk ahhoz, hogy a teljes potenciál valóban működjön. Minden partnerrel együtt dolgozunk, aki képes ezt biztosítani. Eljött az idő, hogy elindítsuk ukrán fegyvereink exportját, azokét a fegyverekét, amelyekből nálunk többlet van, így exportálhatók, és a bevételből finanszírozhatjuk azokat a fegyvereket, amelyek különösen szükségesek a védelemhez” – hangsúlyozta.

Az elnök kiemelte, hogy a háború 2022-es kezdete óta az ukrán védelmi ipar potenciálja több tízszeresére nőtt. „Csupán a drónok és rakéták gyártásának potenciálja jövőre már 35 milliárd dollár lesz. A fronton alkalmazott fegyverek több mint 40 százaléka már ukrán gyártású vagy ukrán közreműködéssel készült. Fegyvereink száma csak nőni fog. A gyártók, az ukrán kormány és minden érintett intézmény feladata, hogy az év végére a fronton legalább 50 százalékban ukrán fegyverek legyenek jelen” – hangsúlyozta az államfő.

Forrás: MTI