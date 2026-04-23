Zelenszkij bejelentette, hogy Törökországban szeretne találkozni Putyinnal

Ukrajna kezdeményezte, hogy Törökország adjon otthont egy személyes találkozónak Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – jelentette be az ország külügyminisztere, Andrij Szibiha. A cél, hogy új lendületet kapjanak a megrekedt béketárgyalások.

A Reuters beszámolója szerint Szibiha elmondta: nemcsak Ankarával vették fel a kapcsolatot, hanem más fővárosokkal is egyeztettek egy lehetséges helyszínről. Kijev ugyanakkor kizárta, hogy a találkozót Oroszországban vagy Belaruszban tartsák meg, utóbbit Moszkva szoros szövetségesének tekintik, és területét az orosz hadsereg már a 2022-es invázió során is használta.

„Kifejezetten a törököket kerestük meg, de ha más főváros – Moszkván és Minszken kívül – megszervezi a találkozót, készek vagyunk részt venni”

– fogalmazott a külügyminiszter.

