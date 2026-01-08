Zelenszkij: elkészült a biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Facebookon.

Az államfő ezt azután mondta, hogy meghallgatta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának beszámolóját az ukrán küldöttség és az amerikai kormány képviselőinek franciaországi tárgyalásairól.

„A megállapodás gyakorlatilag készen áll arra, hogy az Egyesült Államok elnökével legfelsőbb szinten véglegesítsük. Fontos, hogy Ukrajnának továbbra is sikerül összehangolnia az európai és az amerikai küldöttség munkáját, és közösen megvitattuk többek között az ország újjáépítéséről és a gazdasági fejlődésről szóló dokumentumokat is” – fejtette ki Zelenszkij.

Mindazonáltal Ukrajna elnöke nem közölte, hogy mikor kerülhet sor konkrétan a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozójára, amelynek célja a biztonsági garanciákról szóló dokumentum végleges jóváhagyása lenne. Az államfő hozzátette, hogy Párizsban „megvitatták a háború befejezésének alapvető keretére vonatkozó összetett kérdéseket is, és az ukrán fél bemutatta a dokumentum véglegesítésének lehetséges változatait„.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai fél kommunikálni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzést arról, hogy az agresszor valóban kész-e lezárni a háborút” – emelte ki Zelenszkij.

„Tárgyalóküldöttségünk, miután visszatér, Kijevben beszámol a találkozók összes részletéről. Partnereinket tájékoztatjuk, milyen következményei vannak az orosz csapásoknak, amelyek egyértelműen nem azt jelzik, hogy Moszkva felülvizsgálná a prioritásait. Ebben az összefüggésben szükséges, hogy a nyomás Oroszországra ugyanilyen intenzíven növekedjen, ahogyan a tárgyalóküldöttségek dolgoznak” – hangsúlyozta.

Az ukrán elnök szerint a jövőbeli biztonsági garanciák realitását annak kell bizonyítania, hogy a partnerek már ebben a szakaszban is képesek hatékony nyomást gyakorolni Oroszországra.

Forrás: MTI