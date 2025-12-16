Zelenszkij: havonta 30 ezer orosz katona hal meg a fronton

Mintegy 30 ezer orosz katona hal meg havonta az ukrajnai háborúban, ez azonban hidegen hagyja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, mert ő csak a hatalomban és a pénzben hisz – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a holland parlamentben elmondott beszédében.

„Putyin nem hisz az emberekben, csak a hatalomban és a pénzben. Havonta körülbelül 30 ezer katona életét veszíti el a fronton. Nem 30 ezer sebesültről van szó havonta, hanem 30 ezer halottról. Volt olyan hónap, amikor 25 ezer oroszt öltek meg. Egy másik hónapban 31 ezret” – mondta az elnök. Hozzátette, hogy drónfelvételek is vannak, amelyek megerősítik ezeket a számokat.

„Az orosz rohamok mindig őrülten véresek, de Putyint ez nem érdekli. Az oroszok nem számolják a halottaikat, viszont minden egyes dollárt, minden egyes eurót megszámolnak, amit elveszítenek. Ezért van szükség határozott döntésre a zárolt orosz pénzeszközök ügyében, és ezeket az összegeket a védelmünkre kell felhasználni Oroszországgal szemben”

– hangsúlyozta, felszólítva Hollandiát, hogy támogassa a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának történő átadásáról szóló döntést.

Kiemelte továbbá, hogy Oroszország akkor érzi magát veszélyben, ha a szomszédai biztonságban vannak, és rosszul érzi magát akkor is, amikor a szomszédainál minden rendben van.

„Nem elég rákényszeríteni Oroszországot egy megállapodásra, arra, hogy abbahagyja az öldöklést. Rá kell kényszerítenünk Oroszországot arra, hogy elfogadja: ebben a világban szabályok vannak, és nem téveszthet meg mindenkit. Ez az út vezet a tartós békéhez” – szögezte le az államfő.

„A szankcióknak addig kell korlátozniuk Oroszországot, amíg nem kezdi el tisztelni a békés életet és szomszédainak jogait. És természetesen minden egyes orosz háborús bűncselekménynek következményekkel kell járnia. Következményekkel azok számára, akik elkövették őket” – mutatott rá.

Megjegyezte azonban, hogy szerinte megkésettek a különleges törvényszék létrehozásáról, mind pedig a károk megtérítésével foglalkozó nemzetközi bizottság felállításáról szóló döntések, mert ezeket már 2014-ben meg kellet volna hozni.

„Figyelembe véve, hogy Oroszország hány háborút indított vagy támogatott, ennek még annál is korábban kellett volna megtörténnie. Európának nagyon régre visszanyúló háborús múltja van, és nem engedheti meg magának, hogy könnyelműen vegye ezt a kérdést” – fejtette ki az elnök.

Forrás: MTI