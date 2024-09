Zelenszkij kétoldalú tárgyalásokat folytatott New Yorkban

Az ENSZ közgyűlésére New Yorkba érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn német, indiai és japán vezetőkkel folytatott kétoldalú tárgyalásokat, hogy további támogatásukat kérje Kijev háborús erőfeszítéseihez.

„Arról beszéltünk, hogyan lehet közelebb hozni az igazságos békét” – számolt be az Olaf Scholz német kancellárral folytatott tárgyalásról Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Hozzátette: „a legfontosabb az egység fenntartása”. Az ukrán elnök a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel lezajlott találkozója után arról írt a Telegramon, hogy a két ország kapcsolatai „dinamikusan fejlődnek”. India, amely szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, nem csatlakozott a nyugati szankciókhoz, amelyekkel Moszkvát az Ukrajna ellen indított háborúja miatt sújtották. Ugyanakkor nem avatkozott közbe, amikor Moszkva a közelmúltban azért tiltakozott, mert az indiai gyártású lőszereket az európai vásárlók Ukrajnába küldték.

Kisida Fumio japán kormányfővel Zelenszkij a Kijevnek nyújtott japán energiasegélyekről tárgyalt. „Jelenleg aktívan dolgozunk az orosz bombázások utáni energiaellátásunk helyreállításán, és készülünk a télre” – írta az elnök a Telegramon hozzátéve, hogy a japán kormányfővel az energiaszektor helyzetéről folytatott megbeszélést. A japán külügyminisztérium honlapja szerint Tokió idén 4,5 milliárd dollárral (1597 milliárd forinttal) támogatta az ukrán helyreállítási munkálatokat, és segítséget nyújtott az ukrán energiakapacitás növeléséhez is, hogy az ország átvészelje a telet az energetikai infrastruktúráját ért orosz csapások közepette.

Zelenszkij az amerikai kongresszus kétpárti küldöttségével lezajlott találkozója után arról is írt a Telegramon, hogy most, az év végén valódi lehetőséget lát az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti együttműködés megerősítésére. Az ukrán elnök az ABC Newsnak adott, hétfőn megjelent interjújában kijelentette, hogy országa „közelebb került a háború végéhez”, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok határozott fellépése „felgyorsíthatja az Ukrajna elleni orosz agresszió igazságos befejezését a jövő évben”.

„Úgy gondolom, hogy közelebb vagyunk a békéhez, mint gondolnánk. Közelebb vagyunk a háború végéhez”

– idézte az ABC News az elnök szavait. Zelenszkij az interjúban azt is kiemelte, hogy Ukrajna csak erős pozícióból tudja rákényszeríteni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború leállítására. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője hétfőn New Yorkban elmondta, hogy az ukrán béketervben szerepel Ukrajna NATO-tagságának felgyorsítása is. Putyin szerint a béketárgyalások csak akkor kezdődhetnek meg, ha Kijev lemond Kelet- és Dél-Ukrajna nagy részéről és NATO-tagsági törekvéseiről. Zelenszkij az orosz csapatok kivonulását és Ukrajna posztszovjet határainak visszaállítását akarja elérni.

Nyitókép: president.gov.ua

MTI