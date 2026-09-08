Zelenszkij szeptember második felében találkozóra számít Trumppal

Volodimir Zelenszkij arra számít, hogy szeptember 20-a körül találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán államfő ezt kedden közölte, amikor online válaszolt újságírók kérdéseire.

Az elnök elmondta az Ukrajinszka Pravda közlése szerint, hogy a találkozón ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni. Emlékeztetett arra, hogy jelenleg dolgoznak a Freja elnevezésű ballisztikusrakéta-elhárító programon, és reményét fejezte ki, hogy az amerikaiak támogatni fogják ezt az ukrán kezdeményezést. Megjegyezte egyúttal, hogy amíg a program nem valósul meg, Ukrajnának amerikai ballisztikusfegyverek-szállítmányokra van szüksége.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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