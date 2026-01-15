Zelenszkij: Ukrajna számára a légvédelem megerősítése a prioritás

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közölte, hogy Oroszország az éjjel három ballisztikus rakétával és 113 drónnal támadta Ukrajnát. Kifejtette, hogy a csapások Dnyipropetrovszk, Zsitomir, Zaporizzsja, Harkiv és Herszon megyéket érték.

Elmondása szerint a célpontok főként energetikai objektumok voltak, „olyan létfontosságú infrastruktúra, amely biztosítja az emberek mindennapi életét: a fűtést és az áramellátást”.

Az államfő hangsúlyozta, hogy

Ukrajna számára most a légvédelem megerősítése a prioritás, elsősorban a rendszerekhez szükséges rakéták biztosítása.

Szavai szerint szükség van a partnerek további hozzájárulására az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezéshez (PURL), valamint az európai raktárkészletekből érkező támogatásra és az Egyesült Államokkal kötött megállapodások gyorsabb végrehajtására.

„Most rendkívül fontos megerősíteni katonáinkat. Ha száz százalékban képesek leszünk kivédeni Oroszország támadásait, (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) terrorjának többé nem lesz értelme. Jelenleg ez (a száz százalékból hiányzó rész) az előnyük, és erre épít Oroszország. Meg kell fosztanunk ettől (a kis aránytól is). Ez sikerülhet, és rákényszerítheti Oroszországot a gyilkos támadások beszüntetésére és a béke felé való elmozdulásra. Hálás vagyok mindenkinek a világon, aki kész segíteni nekünk” – írta Zelenszkij.

Az ukrán légierő jelentése szerint egy ballisztikus rakétát és 89 drónt sikerült semlegesíteniük. Azonban két ballisztikus rakéta és 24, pilóta nélküli támadó repülőeszköz becsapódását rögzítették 13 helyszínen, valamint lelőtt drónok roncsainak lezuhanását három helyen.

Petro Pantelejev, a kijevi városi tanács helyettes vezetője szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a fővárosban jelenleg mintegy négyszáz lakóépületben nincs fűtés. Egyelőre nem tudta megmondani, hogy a helyreállításhoz még mennyi időre van szükség.

Ukrajna leggazdagabb üzletembere, Rinat Ahmetov Acélfront nevű katonai kezdeményezéséből egy újabb jelentős drónszállítmányt adtak át a nemzeti gárda Azov hadtestének.

Az átadott eszközök értéke 214 millió hrivnya. Ahmetov cége, a Metinvest sajtóközleményében kiemelte, hogy a mostani szállítmánnyal együtt az Azov hadtestnek nyújtott évi összes támogatás értéke elérte a 600 millió hrivnyát.

Forrás: MTI