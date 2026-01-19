Romlott a levegő minősége Ungváron

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja január 19-én friss adatokat közölt Ungvár légszennyezettségéről.

A háromhetes vizsgálat eredményei szerint a káros anyagok mennyisége a határérték alatt maradt, bár egyes mutatók enyhe romlásról árulkodnak az előző héthez képest.

Főbb adatok:

• Por: 0,053 mg/m³

• Szén-monoxid (CO): 0,7 mg/m³

• Nitrogén-oxid (NO): 0,0014 mg/m³

• Nitrogén-dioxid (NO₂): 0,033 mg/m³

• Kén-dioxid (SO₂): 0,004 mg/m³

A központ szerint a mért mennyiségek a határérték alatt maradtak, így a levegőminőség a vizsgált térségben relatíve stabil és biztonságos. Ugyanakkor a legtöbb mutatóban – a SO₂ kivételével – enyhe romlás volt tapasztalható, ami a fűtési szezon és az időjárási viszonyok hatásának tudható be.

A monitorozás továbbra is folyamatos, a helyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy az adatok rendszeres közlése hozzájárul a lakosok egészségének védelméhez.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Szerhij Deniszenko