2026-tól minden ukrán gazdálkodónak kötelező lesz a kártyás fizetés

Ukrajnában 2026. január 1-jétől minden vállalkozásnak, így a gazdaságoknak is kötelező lesz terminált (POS-terminált) használni a kártyás fizetésekhez – hívta fel a figyelmet Ruszlana Sztelmacsuk adótanácsadó a Minden Ukrán Gazdálkodói Kongresszus webináriumán.

Jelenleg a POS-terminálok nem kötelezőek az 5000 főnél kisebb településeken, ami bizonyos szabadságot adott a kis falvakban működő gazdálkodóknak. Az új szabályozás szerint azonban mindenhol kötelezővé válik, kivéve a harcok által érintett és az ideiglenesen megszállt területeket.

Kik mentesülnek?

POS-terminált csak három esetben nem kell telepíteni:

aktív harctérként nyilvántartott területeken,

ideiglenesen megszállt területeken,

kizárólag távoli értékesítés esetén, ahol nincs fizikai ügyfélkapcsolat.

Mit jelent ez a jogi személyeknek?

Azok a cégek, amelyek eddig kasszán keresztül dolgoztak POS nélkül, most POS-terminált kell hogy biztosítsanak, hogy a vásárlók kártyával fizethessenek. Kassza használatával a kártyás fizetés nem hajtható végre, ezért valószínűleg elektronikus pénztárgép telepítésére is szükség lesz.

Jó hír a gazdáknak, hogy a POS-terminál nem feltétlenül fizikai eszköz: elegendő egy mobilbanki alkalmazás a telefonon. Ez különösen a piacokon vagy helyszíni értékesítéssel foglalkozó gazdáknak egyszerűsíti a működést.

A terminál hiánya komoly büntetést von maga után, melyet két szerv szabhat ki:

adóhatóság: első és ismételt szabálysértés esetén növekvő mértékű bírság,

állami fogyasztóvédelmi szolgálat: külön bírság ugyanazon szabálysértésért.

Ruszlana Stelmacsuk hangsúlyozta: a bírságok összeadódhatnak, tehát több szerv által kiszabott büntetés is terhelheti a vállalkozást.

Ki ellenőrizheti a szabályok betartását?

Adóhatóság a helyszíni ellenőrzések során.

Fogyasztóvédelmi szolgálat ellenőrzésekor.

Vásárlói panaszok alapján a webes alkalmazáson keresztül.

Jelenleg a tényleges adóellenőrzések tilosak, kivéve az akciós termékeket árusítókat, de panasz esetén a hatóságok ellenőrzést és tesztvásárlást végezhetnek.

A tanácsadó javaslata szerint a gazdálkodóknak már most érdemes felkészülni:

Kapcsolatba lépni a bankkal a terminál vagy mobilalkalmazás bekapcsolásához.

Ha még nincs PPO, regisztrálni azt 2026 előtt.

Biztosítani a terminál kapcsolatát a PPO-val (ha van állandó értékesítési pont).

Betanítani a dolgozókat a helyes kártyás fizetési folyamatokra.

Sztelmacsuk kiemelte, hogy a rendszer regisztrációja most kedvező, különösen azoknak, akik havonta kevesebb mint 300 blokkot bocsátanak ki.

Kárpátalja.ma