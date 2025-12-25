2026-tól minden ukrán gazdálkodónak kötelező lesz a kártyás fizetés
Ukrajnában 2026. január 1-jétől minden vállalkozásnak, így a gazdaságoknak is kötelező lesz terminált (POS-terminált) használni a kártyás fizetésekhez – hívta fel a figyelmet Ruszlana Sztelmacsuk adótanácsadó a Minden Ukrán Gazdálkodói Kongresszus webináriumán.
Jelenleg a POS-terminálok nem kötelezőek az 5000 főnél kisebb településeken, ami bizonyos szabadságot adott a kis falvakban működő gazdálkodóknak. Az új szabályozás szerint azonban mindenhol kötelezővé válik, kivéve a harcok által érintett és az ideiglenesen megszállt területeket.
Kik mentesülnek?
POS-terminált csak három esetben nem kell telepíteni:
- aktív harctérként nyilvántartott területeken,
- ideiglenesen megszállt területeken,
- kizárólag távoli értékesítés esetén, ahol nincs fizikai ügyfélkapcsolat.
Mit jelent ez a jogi személyeknek?
Azok a cégek, amelyek eddig kasszán keresztül dolgoztak POS nélkül, most POS-terminált kell hogy biztosítsanak, hogy a vásárlók kártyával fizethessenek. Kassza használatával a kártyás fizetés nem hajtható végre, ezért valószínűleg elektronikus pénztárgép telepítésére is szükség lesz.
Jó hír a gazdáknak, hogy a POS-terminál nem feltétlenül fizikai eszköz: elegendő egy mobilbanki alkalmazás a telefonon. Ez különösen a piacokon vagy helyszíni értékesítéssel foglalkozó gazdáknak egyszerűsíti a működést.
A terminál hiánya komoly büntetést von maga után, melyet két szerv szabhat ki:
- adóhatóság: első és ismételt szabálysértés esetén növekvő mértékű bírság,
- állami fogyasztóvédelmi szolgálat: külön bírság ugyanazon szabálysértésért.
Ruszlana Stelmacsuk hangsúlyozta: a bírságok összeadódhatnak, tehát több szerv által kiszabott büntetés is terhelheti a vállalkozást.
Ki ellenőrizheti a szabályok betartását?
- Adóhatóság a helyszíni ellenőrzések során.
- Fogyasztóvédelmi szolgálat ellenőrzésekor.
- Vásárlói panaszok alapján a webes alkalmazáson keresztül.
Jelenleg a tényleges adóellenőrzések tilosak, kivéve az akciós termékeket árusítókat, de panasz esetén a hatóságok ellenőrzést és tesztvásárlást végezhetnek.
A tanácsadó javaslata szerint a gazdálkodóknak már most érdemes felkészülni:
- Kapcsolatba lépni a bankkal a terminál vagy mobilalkalmazás bekapcsolásához.
- Ha még nincs PPO, regisztrálni azt 2026 előtt.
- Biztosítani a terminál kapcsolatát a PPO-val (ha van állandó értékesítési pont).
- Betanítani a dolgozókat a helyes kártyás fizetési folyamatokra.
Sztelmacsuk kiemelte, hogy a rendszer regisztrációja most kedvező, különösen azoknak, akik havonta kevesebb mint 300 blokkot bocsátanak ki.