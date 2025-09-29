6,58 milliárd dollárral nőtt Ukrajna államadóssága augusztusban

Ukrajna állami adóssága augusztus végére elérte a 192,71 milliárd amerikai dollárt, ami egy hónap alatt 6,58 milliárd dolláros növekedést jelent – közölte az ukrán pénzügyminisztérium.

Az összes tartozás 75,34%-át a külső adósság alkotta, amely 145,17 milliárd dollár volt. A belső adósság aránya 24,66%.

Ebből maga az államadósság 185,58 milliárd dollár, míg az államilag garantált adósság 7,13 milliárd dollárt tett ki.

A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint Ukrajna államadóssága 2025-ben elérheti a GDP 110%-át.

Kárpátlja.ma