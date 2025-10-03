A dió lehet Ukrajna egyik legfontosabb exportterméke

Ukrajna a 2024–2025-ös idényben a világ negyedik legnagyobb diótermelőjévé vált, 101 ezer tonna diót szüretelve. Csak Kína, az Egyesült Államok és Chile előzi meg a termelésben. Szakértők szerint a dió lehet az a mezőgazdasági termék, amely az ukrán agráriumot sikeresen integrálhatja az Európai Unió piacára.

A Kijevi Közgazdasági Iskola friss kutatása szerint 2023-ban az ukrán dióexport értéke elérte a 77 millió dollárt. A szektor ugyanakkor csak az utóbbi években kezdett el komolyabban szerveződni: jelenleg a dió több mint 95 százalékát magángazdaságok termelik meg. Ez teljesen eltér az amerikai modelltől, ahol nagyüzemi ültetvények biztosítják a termést.

2018 és 2023 között csak állami támogatással közel 6 ezer hektár új dióültetvényt hoztak létre.

A feldolgozás jelentősen növeli a bevételt: a hámozott dió négyszer magasabb áron kel el, mint a héjas. 2023-ban az export 72 százalékát már a feldolgozott dió adta. A legfontosabb piacok közé tartozik az Európai Unió (58 százalék), valamint Törökország, Franciaország és Románia.

A kutatók szerint ugyanakkor a gyorsabb fejlődéshez két nagy problémát kell megoldani: a minőségi szaporítóanyag hiányát és a gyenge termelési, illetve tárolási szabványokat. Az importált csemeték gyakran rosszul alkalmazkodnak az ukrán talajhoz, míg a nem megfelelő szárítás és tárolás miatt penész és toxinok jelenhetnek meg, ami akadályozza a versenyképességet és az uniós előírásokhoz való igazodást.

A szakértők úgy látják: ha sikerül megoldani ezeket a kihívásokat, a dió lehet az ukrán agrárium egyik legsikeresebb exportterméke, és a háborús körülmények ellenére is képes lesz felvenni a versenyt a vezető európai termelőkkel..

