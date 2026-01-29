A FAO stratégiát vált az afrikai sertéspestis elleni küzdelemben

A FAO, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete legfrissebb elemző jelentésében először ismerte el hivatalosan, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) elleni vakcinázás valós és hatékony eszköz lehet a betegség megfékezésében. A szervezet szerint ez a megközelítés alapjaiban változtathatja meg a globális sertéstartás jövőjét.

Az afrikai sertéspestis évek óta súlyos csapást mér az ágazatra: világszerte sertések milliói pusztultak el, gazdaságok mentek tönkre, miközben a hatóságok szinte kizárólag a teljes állomány felszámolására építették védekezési stratégiáikat. Most azonban először jelent meg valódi remény.

A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza:

„A vakcinázás nem csodafegyver, és csak a meglévő járványvédelmi intézkedésekkel együtt alkalmazható.”

Vagyis a védőoltás a biológiai biztonsági intézkedések kiegészítője, nem azok helyettesítője.

Vietnam lett az első ország, amely hivatalosan regisztrálta és alkalmazni kezdte az AVAC ASF LIVE vakcinát.

Ukrajna számára mindez különös jelentőséggel bír. Az AVAC ASF LIVE vakcina ukrajnai regisztrációs eljárása már 2025 januárjában elindult, a folyamat azonban mesterséges akadályokba ütközik. Ennek következményei súlyosak: az ágazat milliárdos veszteségeket szenved el, miközben a háborús körülmények között ez már az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti.

Ukrajnában az ASP elleni vakcinázás lehetőségének vizsgálatát és – sikeres eredmények esetén – bevezetését a „Állattenyésztési Hatékonyságnövelő Központ” Kft. kezdeményezi, az Ukrán Sertéstenyésztők és Feldolgozók Egyesített Tanácsának támogatásával. A cél az ASP terjedésének megállítása és az illegális, fertőzött állatokkal való kereskedelem visszaszorítása.

