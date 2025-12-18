A Kárpátaljai Vámhivatal adatai szerint nőtt az elektromos autók behozatala 2025-ben

Az idei év 11 hónapja alatt jelentősen nőtt a személygépkocsik importja a Kárpátaljai Vámhivatal működési területén. A hivatal tájékoztatása szerint 2025 januárja és novembere között összesen 1719 személygépkocsit bocsátottak szabad forgalomba, amelyeket magánszemélyek importáltak Ukrajnába. Ezek közül mindössze 4 volt új jármű, ami az összes importált személyautó 0,2%-át teszi ki.

A vizsgált időszakban a polgárok emellett 107 tehergépkocsit is vámeljárás alá vontak. Az idén behozott használt személygépkocsik átlagos vámértéke 14,3 ezer amerikai dollár volt.

A használt járművek vámkezelése során a polgárok összesen 211,4 millió hrivnyát fizettek be az állami költségvetésbe.

A legnépszerűbb importált személyautó-márkák 2025-ben a következők voltak: Volkswagen (27%), Skoda (18%), Audi (11%), BMW (5%) és Mercedes-Benz (4%).

Az adatok szerint az importált használt személygépkocsik 23%-a legfeljebb 5 éves volt, míg 77%-uk 5 évnél idősebb. A járművek meghajtását tekintve 41% dízelmotorral, 31% benzinmotorral, míg 28% elektromos motorral vagy külső áramforrásról tölthető hibrid hajtással rendelkezett.

A behozott járművek közül 524 személygépkocsi motorjának hengerűrtartalma nem haladta meg az 1500 köbcentimétert, ami az összes jármű 31%-át jelenti. A statisztika ugyanakkor azt mutatja, hogy a vásárlók egyre inkább a nagyobb teljesítményű autókat részesítik előnyben, miközben egyértelműen növekvő tendenciát mutat az elektromos autók importja Kárpátalján.

Kárpátalja.ma