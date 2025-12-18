A kárpátaljaiak az ünnepek előtt a hazai, környezetbarát termékeket részesítik előnyben

Az év végi ünnepek közeledtével Kárpátalján egyértelműen megfigyelhető a vásárlói szokások átalakulása: a lakosok egyre gyakrabban részesítik előnyben a hazai zöldségeket és gyümölcsöket a hagyományos import citrusfélékkel szemben.

A téli ünnepekre való felkészülés egyik legfontosabb része az ünnepi asztal összeállítása. Bár továbbra sem hiányozhatnak a hagyományos fogások, idén egyre többen törekednek a tudatosabb vásárlásra és a helyi termékek választására.

A megye zöldpiacain árusítók szerint bár jelentős mennyiségben érkeznek mandarinok Görögországból és Spanyolországból, az irántuk mutatkozó kereslet jóval alacsonyabb, mint a korábbi években. A vásárlói prioritások szemmel láthatóan megváltoztak.

Az ünnepi menü költsége idén érezhetően magasabb. Egy klasszikus, körülbelül 3 kilogrammos Olivier-saláta elkészítése átlagosan 407 hrivnyába kerül. A legdrágább összetevő továbbra is a hús vagy a főtt kolbász (kb. 180 hrivnya 500 grammért), miközben a zöldségek – burgonya, sárgarépa – ára viszonylag alacsony maradt.

A sertéshús ára 155–180 hrivnya/kg között mozog, míg a heringfilé körülbelül 135 hrivnyába kerül fél kilogrammonként.

A kárpátaljaiak jelentős része saját termesztésű zöldségekre és gyümölcsökre támaszkodik. Sokan már a nyári–őszi időszakban feltöltötték pincéiket, így az ünnepek előtt elsősorban csak a hiányzó termékeket vásárolják meg. A hazai alma mellett nagy a kereslet a káposzta, a cékla és a sárgarépa iránt is, amelyek számos hagyományos étel alapját képezik.

A drágább importgyümölcsök – mandarin, banán, kivi – helyett sokan az ukrán almát választják. A Pénzügyminisztérium adatai szerint decemberben az alma ára 32–39 hrivnya/kg, míg a mandariné 95–130 hrivnya/kg között alakul.

A kereskedők szerint a kereslet változását nemcsak gazdasági okok magyarázzák, hanem az is, hogy a vásárlók szívesebben támogatják a hazai termelőket, és környezetbarátabb, ellenőrzött eredetű termékeket választanak.

Különösen a vidéki térségekben élők körében erős az önellátás hagyománya. Sok család saját kertjében termeszti meg az alapvető zöldségeket és gyümölcsöket, így az ünnepi időszakban csupán azokat az árucikkeket szerzik be a piacokon, amelyek helyben nem elérhetők.

Mindez jól mutatja, hogy idén az ünnepi bevásárlókosárban egyre nagyobb szerepet kapnak a hazai, megbízható és gazdaságos termékek, amelyek fokozatosan háttérbe szorítják az importárukat Kárpátalján.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma