A közel-keleti konfliktus növeli az ukrán élelmiszerárakat
A Közel‑Kelet eszkalálódó konfliktusa hatással lehet az élelmiszerárak alakulására Ukrajnában, elsősorban az importra szoruló zöldségfélék esetében.
Erről az Ukrán Agrár Üzleti Klub (UKAB) elemzője, Makszim Hopka számolt be a Delo.ua-nak.
A Közel‑Kelet válsága több úton is befolyásolhatja az ukrán élelmiszerárakat:
- Energetikai tényezők – az olaj árának emelkedése, valamint ebből adódóan az üzemanyagárak növekedése.
- Logisztikai kihívások – a tengeri útvonalak kockázatai, szállítási késések, valamint a biztosítási költségek drágulása.
A globális hatások mellett azonban belföldi tényezők is nyomást gyakorolnak az árakra, így:
- az üzemanyag kiskereskedelmi áraiban bekövetkezett ugrásszerű emelkedés Ukrajnában;
- a dollár árfolyamának növekedése (az utóbbi hónapban mintegy 1,4 %-kal).
Ezek a tényezők megnövelik a logisztikai költségeket, valamint az importált inputanyagok – például vetőmagok, műtrágyák, csomagolóanyagok és gépek – árát. Ezek az elemek pedig még a hazai termelők számára is kritikus fontosságúak.
„A leggyorsabb és legjelentősebb drágulás az importált és üvegházi termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket érinti majd, mint például a paradicsomot és az uborkát, amelyből több mint 80%-ot Törökországból szállítanak” – mondta Hopka.