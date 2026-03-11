A közel-keleti konfliktus növeli az ukrán élelmiszerárakat

A Közel‑Kelet eszkalálódó konfliktusa hatással lehet az élelmiszerárak alakulására Ukrajnában, elsősorban az importra szoruló zöldségfélék esetében.

Erről az Ukrán Agrár Üzleti Klub (UKAB) elemzője, Makszim Hopka számolt be a Delo.ua-nak.

A Közel‑Kelet válsága több úton is befolyásolhatja az ukrán élelmiszerárakat:

Energetikai tényezők – az olaj árának emelkedése, valamint ebből adódóan az üzemanyagárak növekedése.

Logisztikai kihívások – a tengeri útvonalak kockázatai, szállítási késések, valamint a biztosítási költségek drágulása.

A globális hatások mellett azonban belföldi tényezők is nyomást gyakorolnak az árakra, így:

az üzemanyag kiskereskedelmi áraiban bekövetkezett ugrásszerű emelkedés Ukrajnában;

a dollár árfolyamának növekedése (az utóbbi hónapban mintegy 1,4 %-kal).

Ezek a tényezők megnövelik a logisztikai költségeket, valamint az importált inputanyagok – például vetőmagok, műtrágyák, csomagolóanyagok és gépek – árát. Ezek az elemek pedig még a hazai termelők számára is kritikus fontosságúak.

„A leggyorsabb és legjelentősebb drágulás az importált és üvegházi termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket érinti majd, mint például a paradicsomot és az uborkát, amelyből több mint 80%-ot Törökországból szállítanak” – mondta Hopka.

Kárpátalja.ma