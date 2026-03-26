A lifecell áprilistól emeli a tarifákat
A lifecell április 2-től emeli népszerű tarifacsomagjainak árait – közölte a cég sajtószolgálata.
A „Prosto Life”
Az akciós csomag új ára:
- 320 hrivnya / 4 hét – standard ár
- 270 hrivnya / 4 hét – ha a szám azonosítva vagy személyre szabva van
- 200 hrivnya / 4 hét – ha a számot átvitték a lifecellhez
A csomaghoz tartozó EU-s adatforgalom 8 GB-ra nő.
Smart Life
Akciós árak:
- 400 hrivnya / 4 hét – standard
- 350 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám esetén
- 270 hrivnya / 4 hét – számát átvitték a lifecellhez
A „Plusz” szolgáltatással:
- 430 hrivnya / 4 hét – standard
- 380 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám
- 300 hrivnya / 4 hét – szám átvitelével
EU-s adatforgalom: 13 GB (Plusz nélkül), 14 GB (Plusz szolgáltatással).
„Viljnij Life”
Akciós árak:
- 500 hrivnya / 4 hét – standard
- 450 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám
- 300 hrivnya / 4 hét – szám átvitelével
Plusz szolgáltatással:
- 550 hrivnya / 4 hét – standard
- 500 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám
- 350 hrivnya / 4 hét – szám átvitelével
EU-s adatforgalom: 17 GB (Plusz nélkül), 18 GB (Plusz szolgáltatással).
Februárban a lifecell már emelte a „Maxi” és „Mega” tarifacsomagok árát, akkor azonban csak az új előfizetőkre vonatkozott a változás.