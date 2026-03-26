A lifecell áprilistól emeli a tarifákat

Bursza Krisztina Gazdaság

A lifecell április 2-től emeli népszerű tarifacsomagjainak árait – közölte a cég sajtószolgálata.

A „Prosto Life”

Az akciós csomag új ára:

  • 320 hrivnya / 4 hét – standard ár
  • 270 hrivnya / 4 hét – ha a szám azonosítva vagy személyre szabva van
  • 200 hrivnya / 4 hét – ha a számot átvitték a lifecellhez

A csomaghoz tartozó EU-s adatforgalom 8 GB-ra nő.

Smart Life

Akciós árak:

  • 400 hrivnya / 4 hét – standard
  • 350 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám esetén
  • 270 hrivnya / 4 hét – számát átvitték a lifecellhez

A „Plusz” szolgáltatással:

  • 430 hrivnya / 4 hét – standard
  • 380 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám
  • 300 hrivnya / 4 hét – szám átvitelével

EU-s adatforgalom: 13 GB (Plusz nélkül), 14 GB (Plusz szolgáltatással).

„Viljnij Life”

Akciós árak:

  • 500 hrivnya / 4 hét – standard
  • 450 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám
  • 300 hrivnya / 4 hét – szám átvitelével

Plusz szolgáltatással:

  • 550 hrivnya / 4 hét – standard
  • 500 hrivnya / 4 hét – azonosított/személyre szabott szám
  • 350 hrivnya / 4 hét – szám átvitelével

EU-s adatforgalom: 17 GB (Plusz nélkül), 18 GB (Plusz szolgáltatással).

Februárban a lifecell már emelte a „Maxi” és „Mega” tarifacsomagok árát, akkor azonban csak az új előfizetőkre vonatkozott a változás.

