A Naftogaz tájékoztatása a gázóraállás leolvasásáról

Az ukrán Naftogaz gázszolgáltató ismét fontos magyarázattal fordult a fogyasztókhoz. A cég ezúttal is egy olyan kérdésre reagált, amely sok ukránt aggaszt.

Számos fogyasztó panaszkodik arról, hogy a megyei gázhálózatok (Oblgaz) gyakran figyelmen kívül hagyják a gázóraállás aktuális mutatóit. Ebből sok kellemetlenség és félreértés adódik.

A Naftogaz közleményében felhívja a lakosság figyelmét, hogy a gázóraállás leolvasása minden hónap 1-je és 5-e között történhet. Jelen esetben a következő leolvasás november 1-től 5-ig tart majd.

A leolvasott értéket többféleképpen is be lehet küldeni a gázszolgáltatónak. Használhatja a megyei gáztársaság webhelyét vagy chatbotját, valamint felhívhatja az Oblgaz kapcsolattartóját, esetleg személyesen is befáradhat az irodába.

A Naftogaz kiemelte, hogy a megyei gáztársaságok fő feladata a gáz fogyasztókhoz való eljuttatása. A hatáskörükbe tartozik a gázvezeték bekötése és leválasztása a hálózatról, illetve a gáz minőségének biztosítása.

Azt javasolják a fogyasztóknak, hogy a mérőállások továbbításakor rögzítsék videóra vagy fotóra a leolvasott adatokat, és amennyiben azokat nem vették figyelembe, a fogyasztónak jogában áll magyarázatot kérni arra vonatkozóan, hogy miért rögzítettek hibás adatokat.

