A növényi olajok ára fűti az élelmiszerárak átlagát globálisan

Harmadik egymást követő hónapban drágultak áprilisban az élelmiszer-alapanyagok a nemzetközi piacon a magas energiaköltségek és a közel-keleti konfliktus okozta fennakadások miatt – adta hírül az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).

A FAO élelmiszerár-index – ami a nemzetközi „élelmiszerkosár” havi árváltozását követi – 1,6%-os havi emelkedés után 130,7 ponton zárt áprilisban, ezzel 2,0%-kal haladta meg az egy évvel ezelőtti értékét.

A gabonafélék árindexe 0,8%-kal drágult márciushoz képest és 0,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ami tükrözi a főbb gabonafélék árnövekedését, a cirok és az árpa kivételével. A búza 0,8%-kal drágult az Egyesült Államok egyes területein tapasztalható aszály és az Ausztráliában várható átlag alatti csapadék miatti aggodalmak következtében. Az emelkedést tovább erősítette, hogy a gazdák a magas műtrágyaárak miatt – melyeket az energiaköltségek emelkedése és a Hormuzi-szoros lezárásához kapcsolódó fennakadások okoznak – kevésbé műtrágya-igényes növényekre álltak át, ami 2026-ra csökkenő búzavetési területeket eredményezhet.

„A Hormuzi-szoros válságához kapcsolódó ellátási zavarok ellenére a globális agrár-élelmiszerrendszerek továbbra is ellenállóképességükről tesznek tanúbizonyságot. A gabonafélék árai eddig csak mérsékelten emelkedtek, a viszonylag erős készletek és az előző szezonok megfelelő kínálatának köszönhetően. A növényi olajok viszont erősebb drágulást mutatnak – nagyrészt a magasabb olajárak miatt, amelyek növelik a bioüzemanyagok iránti keresletet és további nyomást helyeznek a növényiolaj-piacokra” – mondta Máximo Torero, a FAO vezető közgazdásza.

A kukorica 0,7%-kal drágult a szezonálisan szűkösebb kínálat, a brazil időjárási aggodalmak és az Egyesült Államokban a vetést akadályozó szárazság következtében. Tovább emelte az árakat a robusztus etanolkereslet a magas nyersolajárak közepette, valamint a műtrágyák megfizethetőségével kapcsolatos folyamatos bizonytalanság. Ezzel szemben a cirokárak 4,0%-kal estek vissza a gyengébb globális importkereslet és a fontosabb exportőr országokban javuló ellátási kilátások miatt.

Az összes rizsfélét lefedő FAO index 1,9%-kal drágult áprilisban, amit az indica és az illatos rizs magasabb árai vezéreltek: a legtöbb rizsexportáló országban emelkedtek a termelési és forgalmazási költségek a nyersolaj és származékainak áremelkedése nyomán.

A növényi olajok ára 5,9%-kal ugrott márciushoz képest, ezzel 2022 júliusa óta nem látott szintet elérve. A pálma-, szója-, napraforgó- és repceolajok mind drágultak. A pálmaolaj ára ötödik egymást követő hónapban emelkedett, amit a bioüzemanyag-szektor várhatóan erősebb kereslete táplált – ezt több termelő ország szakpolitikai ösztönzői és a magasabb nyersolajárak is alátámasztják. Tovább nyomta felfelé az árakat a Délkelet-Ázsiában várható alacsonyabb termelés miatti aggodalom is az elkövetkező hónapokra nézve.

A húsfélék árindexe új rekordot döntött áprilisban: 1,2%-kal drágult márciushoz képest, és 6,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A marhahús ára új csúcsra emelkedett, amit a magasabb brazil exportárak hajtottak a vágásra kész szarvasmarhák szűkös kínálata közepette, ami a folyamatban lévő állományépítést tükrözi. A sertéshúsárak is emelkedtek az Európai Unióban tapasztalható szezonálisan erősebb kereslet miatt, bár ezt részben ellensúlyozta a bőséges kínálat miatti brazíliai áresés.

A tejtermékek árindexe ezzel szemben 1,1%-kal csökkent márciushoz képest: a vaj és a sajt olcsóbbá vált az Európai Unió bőséges tejkínálata és a Csendes-óceán térségében a vártnál erősebb késő szezonális termelés következtében.

A FAO cukorár-indexe szintén visszaesett, 4,7%-kal csökkent márciushoz képest, és 21,2%-kal az egy évvel korábbi szinthez képest. A csökkenés hátterében a folyó szezonban várható bőséges globális kínálatra vonatkozó várakozások állnak, amelyeket a fontosabb ázsiai termelő országokban – különösen Kínában és Thaiföldön – javuló kilátások erősítettek meg. Brazília, a világ legnagyobb cukortermelőjének új betakarítási idénye tovább nyomta le a cukorárak szintjét.

Forrás: ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

