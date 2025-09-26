Több mint 600 millió hrivnyás adóhátralék terheli Kárpátalját

A kárpátaljai adóhátralék csökkentése és a helyi költségvetések bevételeinek növelése érdekében egyeztetéseket folytat a megyei vezetés a kistérségekkel, a megyei adóhatósággal és pénzügyi szakemberekkel – erről számolt be közösségi oldalán Miroszlav Bileckij kormányzó.

Mint írta, szeptember 1-jei adatok szerint az év eleje óta 7,1 millió hrivnyával (1,2%-kal) sikerült csökkenteni a megye összesített adóhátralékát, ugyanakkor annak összege továbbra is jelentős, 601,4 millió hrivnya.

A legnagyobb tartozás az Ungvári (30,9%) és a Munkácsi járásban (22,4%) halmozódott fel, amelyek a megye gazdaságilag legaktívabb térségei. Vannak közösségek, ahol sikerült mérsékelni a hátralékot, máshol viszont tovább növekszik. Emiatt a helyi költségvetések nem jutnak hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyeket utak, iskolák, óvodák vagy kórházak felújítására lehetne fordítani.

Az adóhátralék szerkezetében a legnagyobb tételt a földadó képezi, amely 257,1 millió hrivnyát (43%) tesz ki. Ezt követi az ingatlanadó 135,6 millióval (22,5%) és a személyi jövedelemadó 97,1 millióval (16%). A földadó esetében főként magánszemélyek tartoznak.

A kormányzó hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy hatékony kommunikációt alakítsanak ki a lakossággal, hiszen sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy adóhátralékuk van. A helyi önkormányzatok ugyanakkor több nehézségre és problémára is rámutattak az adók behajtásával kapcsolatban.

– Minden rendelkezésünkre álló eszközt ki kell használnunk az adóhátralék csökkentésére, hiszen ezek a források a közösségek fejlődését szolgálhatnák. Bár a munkánk eredménye nem lesz azonnali, hosszú távon biztosan érezni fogják azt Kárpátalja lakosai

– fogalmazott Miroszlav Bileckij.

Kárpátalja.ma