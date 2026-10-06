Akár 40 százalékkal is drágulhat a burgonya Ukrajnában

Ukrajnában jelenleg a burgonya betakarításának csúcsidőszaka zajlik, a piacokra kerülő nagy mennyiség miatt pedig egyelőre alacsonyan tartják az árakat. A szakértők szerint azonban év végére és 2027 elejére akár 25–40 százalékkal is drágulhat a burgonya.

Az idei termés több régióban elmaradt a tavalyitól. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt egyes gazdaságokban csaknem felére csökkent a terméshozam. A termelési költségeket közben a dízel, a műtrágyák, a növényvédő szerek és a gépek karbantartásának drágulása is növelte.

Jelenleg a burgonya kiskereskedelmi ára mintegy 20, nagykereskedelmi ára pedig 14–15 hrivnya kilogrammonként. Az elemzők szerint október elején még 16–20 hrivnyás kiskereskedelmi árakkal lehet számolni, ezt követően azonban a tárolás és a kínálat csökkenése miatt fokozatos drágulás várható.

Az Ukrán Gyümölcs- és Zöldségtermelői Szövetség szerint decemberben és 2027 februárjáig 25–40 százalékos áremelkedés is bekövetkezhet. Ha nem lesz elegendő, hosszabb ideig tárolható jó minőségű hazai burgonya, a tél végén az import növelésére is szükség lehet.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy aki télire szeretne burgonyát vásárolni, annak érdemes lehet már most beszereznie a szükséges mennyiséget.

Kárpátalja.ma

Forrás: agronews.ua

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