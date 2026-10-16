Több mint egymillió termékkel jelenik meg Ukrajnában a lengyel Allegro
Ukrajnában is elérhetővé válik a lengyel Allegro online piactér kínálatának jelentős része: a vásárlók kezdetben több mint egymillió termék közül válogathatnak lengyel eladóktól. A határon átnyúló szállítási rendszer kialakításában a Nova Posta ukrán csomagküldő szolgálat is részt vesz.
A lengyel Wprost Biznes beszámolója szerint a kezdeményezés célja, hogy megkönnyítse a lengyel vállalkozások ukrajnai értékesítéseit, és közvetlen hozzáférést biztosítson az ukrán vásárlóknak a piactér kínálatához. A vállalat az ukrán piacban mintegy 12 millió potenciális vásárlót lát.
Fűtési és energiaellátási termékek is szerepelnek a kínálatban
A tesztprojekt első szakaszában több száz kiválasztott lengyel eladó vesz részt. A termékek az Allegro weboldalán, illetve az ukrán nyelvű felülettel is rendelkező mobilalkalmazáson keresztül rendelhetők meg.
A kezdeti kínálatban különösen hangsúlyosak a téli időszakban keresett termékek, köztük:
- elektromos áramfejlesztők és hordozható töltőállomások;
- építőipari és háztartási szerszámok;
- gázüzemű fűtőberendezések és tűzhelyek;
- személyi higiéniai termékek és háztartási vegyszerek.
A határon átnyúló kézbesítés megszervezésében a Nova Posta működik együtt az Allegroval. A partnerség egyik fontos feladata a vámügyintézés és a logisztikai folyamatok összehangolása.
Később valamennyi lengyel eladó csatlakozhat
Az Allegro a tesztidőszakban azt vizsgálja, hogy a vámkezelés és a szállítás folyamatai megbízhatóan működnek-e. A vállalat tervei szerint a későbbiekben a platform valamennyi lengyel eladója számára lehetővé teszi majd az ukrajnai értékesítést.
A teljes körű indulás időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A társaság a csehországi, szlovákiai és magyarországi terjeszkedés tapasztalataira is építene. A vállalat szerint az ukrán piacban a versenyképes árak, a széles termékválaszték és a márka ismertsége jelenthet lehetőséget, utóbbihoz pedig az is hozzájárulhat, hogy sok ukrán állampolgár él Lengyelországban.
Forrás: novyny.live