Áramkorlátozási ütemterveket vezetnek be Ukrajna legtöbb régiójában

Hétfőn Ukrajna legtöbb régiójában az ipari fogyasztók és a vállalkozások számára áramkorlátozási ütemterveket vezetnek be, de a lakossági fogyasztókat is érintheti majd az áramszünet.

Az Ukrenerho nemzeti energetikai Zrt. közleményt adott ki amelyben arra kéri a fogyasztókat, hogy tekintettel az időjárási körülményekre és az orosz támadások következményeire, korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát, és az energiaigényes folyamatokat tolják ki az éjszakai időszakra, amikor kisebb a villamosenergia-rendszer terhelése.

Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban áramellátási problémák miatt a hét végén nem közlekedett a metró, az állomások óvóhelyként üzemeltek. Hétfőn délelőtt a közel 40 km hosszú hálózat mindhárom vonalán elindultak a szerelvények – közölték ukrán hírforrások a városi tanács Telegram-bejegyzése nyomán. Ugyanakkor figyelmeztették az utazóközönséget, hogy amennyiben a feszültség a megengedett szint alá csökken, újra felfüggesztik a közlekedést.

Forrás: MTI

