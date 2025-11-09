Közel 100 ezren maradtak áram, víz és fűtés nélkül Harkiv megyében

Harkiv megyében mintegy 100 ezer előfizető maradt áram-, vízszolgáltatás és központi fűtés nélkül a november 8-i orosz támadások miatt. Erről az Aposztrof hírportál írt Olekszij Kuleba, az ország újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettes közlése nyomán.

Kuleba szerint a pusztítás mértéke miatt a sérült infrastruktúra javítása és a berendezések üzembe helyezése több időt vesz igénybe.

„Jelenleg mintegy 100 ezer előfizető maradt áram-, vízellátás és fűtés nélkül. A legyőzhetetlenségi pontok nyitva vannak, a metróállomások légvédelmi óvóhelyül szolgálnak. A tömegközlekedés az utasok rendelkezésére áll” – jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes.

Hozzátette azt is, hogy az áramkimaradás és feszültségingadozás ellenére a Harkiv és Poltava megyék közötti vasúti összeköttetés szintén biztosított.

