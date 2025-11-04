November 5-én ismét áramszünetek várhatók Kárpátalján

A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató vállalat közzétette a holnapi áramszünetek menetrendjét. Közlésük szerint az ország energiarendszerét ért rakéta- és dróntámadások miatt november 5-én újra lekapcsolások várhatók megyénkben.

A bejegyzésben hozzáteszik, hogy az áramszünetek menetrendje csak az Ukrenerho diszpécserének közvetlen utasítása esetén lép életbe. A táblázat és bővebb információ a vállalat honlapján is elérhető.

