Ősszel meredeken emelkedhetnek az üzemanyagárak

Az üzemanyagpiaci szakértők arra figyelmeztetnek, hogy idén októberben a benzin és a gázolaj ára literenként legalább 3-5 hrivnyával emelkedhet – írja a tsn.ua hírportál az Autodosug kiadványra hivatkozva.

Az üzemanyagárak emelkedésének egyik oka az Európai Unióban bevezetett szén-dioxid-kibocsátási szabályozás – az ETS-2 rendszer második szakaszának kezdete. Ennek lényege, hogy a fűtésre és a közlekedésre felhasznált üzemanyagok után is szén-dioxid-kvótát kell vásárolni, ami a kibocsátás csökkentését ösztönzi az árak emelésével.

A másik ok a világpiaci olajárak növekedése. A Brent nyersolaj ára 12%-kal nőtt az elmúlt két hónapban, és az elemzők további, hordónkénti 90–95 dolláros emelkedést jósolnak.

Mivel Ukrajna a kőolajtermékek jelentős részét EU-országokból importálja, így az ukrán benzinkutakon elkerülhetetlenül új költségek jelentkezhetnek.

A szakértők szerint október 1-jétől a benzin literenkénti ára 72–75 hrivnyára, a gázolajé pedig 70–73 hrivnyára emelkedhet.

Az árnövekedés ahhoz vezethet, hogy az autótulajdonosok átlagosan havi 500–700 hrivnyával többet költenek majd üzemanyagra, mint korábban.

