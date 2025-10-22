Az egyik legalacsonyabb az átlagnyugdíj Kárpátalján

Az átlagnyugdíj 6436 hrivnyát (mintegy 133 eurót) tett ki Ukrajnában október 1-jére – derül ki az Opendatabot által közzétett adatokból.

Azonban a nyugdíjasok csaknem harmada ennél jóval kevesebbet kap.

Az országban jelenleg mintegy 10,2 millió nyugdíjas él, közülük minden negyedik továbbra is dolgozik.

A statisztikák szerint az ukrán nyugdíjak szintje továbbra is az egyik legalacsonyabb Európában – hasonló a helyzet Albániában, ahol az átlagos havi nyugdíj 160 euró körül alakul. Ezzel szemben Romániában és Bulgáriában a nyugdíjak 450–550 euró, míg Lengyelországban és Csehországban 800–900 euró között mozognak.

Ukrajnán belül is jelentősek a különbségek:

Kijevben a legmagasabb az átlagnyugdíj – 8848 hrivnya, ami 37%-kal több az országos átlagnál.

A legalacsonyabb nyugdíjakat a nyugati régiókban kapják:

Ternopil megyében – 4997 hrivnya,

Csernyivci megyében – 5173 hrivnya,

Kárpátalján – 5233 hrivnya.

Ez azt jelenti, hogy Kárpátalja az országos lista végén helyezkedik el a nyugdíjak nagysága szerint.

A magasabb nyugdíjak főként az egykori köztisztviselők, katonák és bírók körében jellemzők – mintegy 1,5 millió ember kap havi 15 750 hrivnya körüli összeget (kb. 325 euró). Ugyanakkor több mint 2 millió nyugdíjas mindössze 4510 hrivnyát (kevesebb mint 100 eurót) kap havonta. Kárpátalján azonban az sem ritka, hogy 2000 hrivnya körüli összeget kap kézhez egy nyugdíjas.

Kárpátlja.ma