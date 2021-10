Az EU 600 millió eurós pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának

Az Európai Bizottság 600 millió eurós makroszintű pénzügyi támogatást (MFA) folyósított Ukrajnának a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság kezelésére – jelentette be hétfőn a brüsszeli testület.

A bizottsági sajtóközlemény szerint ezzel a hozzájárulással 4,4 milliárd euróra emelkedett az EU által Ukrajnának nyújtott teljes összeg.

Paolo Gentiloni, a gazdaságért felelős uniós biztos azt mondta, hogy a kifizetés “nemcsak az ukrán nép iránti szolidaritás kézzelfogható bizonyítéka, hanem azt is tükrözi, hogy Ukrajna továbbra is teljesíti a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Bizottsággal közösen vállalt alapvető reformkötelezettségeit”.

A bizottság korábban pozitívan értékelte, hogy az ukrán hatóságok előrehaladást értek el az MFA keretben elfogadott szakpolitikák végrehajtási terén, ezért is kerülhetett sor a 600 millió eurós támogatás kifizetésére. Ukrajna mindazt a nyolc szakpolitikai kötelezettségvállalást végrehajtotta, amelyek az államháztartás irányítására, a kormányzásra és a jogállamiságra, az üzleti környezet javítására, valamint az ágazati reformokra és az állami tulajdonú vállalatokra vonatkoznak.

Ukrajna ugyancsak előrehaladást ért el a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) társított programja keretében elfogadott szakpolitikák végrehajtásában. Ez különösen az igazságszolgáltatás területén elért jelentős jogalkotási előrelépéseket érinti. Az IMF idén októberben sikeresen lezárta programfelülvizsgálati misszióját – közölték.

Az MFA, az EU szomszédos és bővítési országokkal való szélesebb körű kötelezettségvállalásának része, és rendkívüli válságkezelési eszközként is szolgál. Az eszköz a súlyos fizetésimérleg-problémákkal küzdő országok számára áll rendelkezésre.

