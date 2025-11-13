Az EU mintegy 6 milliárd euró további támogatást nyújt Ukrajnának

Az Európai Bizottság újabb, összesen 5,9 milliárd euró értékű támogatást folyósított Ukrajna számára – közölte csütörtökön a brüsszeli testület.

Az összeg két tételből áll: 4,1 milliárd euróból, amelyet a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási (MFA) program tizedik, egyben utolsó részleteként fizettek ki, valamint több mint 1,8 milliárd euróból, amely az Ukrajna támogatási eszköz ötödik kifizetése.

A mostani, 4,1 milliárd eurós részlet lezárja az idei rendkívüli uniós hitelprogramot, amelyen keresztül a Bizottság összesen 18,1 milliárd eurót juttatott Ukrajnának. Ez az összeg az EU teljes hozzájárulását jelenti a G7-ek által vezetett rendkívüli bevételi gyorsítási (ERA) hitelkezdeményezéshez, amely összesen közel 45 milliárd euró sürgős pénzügyi támogatást irányoz elő. A G7-országok eddig további 12,8 milliárd eurót folyósítottak, így az ERA-program keretében nyújtott hitelek összege elérte a 30,9 milliárd eurót.

A G7-partnerektől származó ERA-hiteleket és az uniós MFA-t egyaránt az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből fedezik.

A több mint 1,8 milliárd eurós kifizetés az ukrajnai támogatási eszközből az ország makrogazdasági stabilitását erősíti, támogatja a közigazgatási kapacitások fejlesztését és elősegíti az előírt reformok végrehajtását. A mostani folyósítást az tette lehetővé, hogy Ukrajna teljesítette az Európai Bizottság által vizsgált tízből tíz reformlépést, amit az uniós tagállamok kormányi november elején jóváhagytak.

A mostani kifizetésekkel együtt az EU Ukrajnának nyújtott támogatása meghaladja a 187 milliárd eurót Oroszország 2022-ben indított háborúja óta – emelte ki az Európai Bizottság.

Forrás: MTI