Az IMF átutalta az Ukrajnának jóváhagyott 8 milliárd dolláros hitelkeret első részletét

Ukrajna már meg is kapta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által pénteken jóváhagyott, négy évre szóló 8,1 milliárd dollár hitel első, 1,5 milliárd dolláros részletét – jelentette be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden.

A forrást a kiemelt költségvetési kiadások finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására használja fel a kormány.

Az Ukrajna elleni orosz támadás 2022-es kezdete óta a költségvetés 14,9 milliárd dollár pénzügyi támogatást kapott az IMF-től

– jegyezte meg a kormányfő.

Julija Szviridenko hozzátette: Ukrajna továbbra is végrehajtja azokat az IMF-fel közösen elfogadott reformokat, amelyek célja a makrogazdasági stabilitás megőrzése, az állami intézmények megerősítése és az európai integráció felé vezető út előmozdítása. A törvény ugyanis – amelyet az ukrán parlamentnek el kell fogadnia ahhoz, hogy a jövőben kifizetéseket kapjon az IMF-től – magában foglalja az online kereskedők megadóztatásának emelését, az importált fogyasztási csomagokra vonatkozó terhek növelését, valamint a kisvállalkozókra és önfoglalkoztatókra vonatkozó áfa módosítását. Azonban a program így is, az eredetileg tervezettnél kedvezőbb feltételekkel valósult meg.

Ahogy arról a hirado.hu korábban beszámolt, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) február 26-án, Washingtonban végleges jóváhagyást adott egy 8,1 milliárd dolláros hitelre Ukrajna számára.

A mintegy 2 900 milliárd forintos IMF-hitel jelentős része azonban nem új beruházásokra vagy gazdaságélénkítésre fordítható, hanem a korábbi adósságok törlesztésére megy el: a kifizetések több mint 70 százalékát már idén vissza kell utalni a valutaalapnak.

Ukrajna – amely pénzügyeinek stabilan tartásához folyamatos külföldi forrásokra támaszkodik – 2029-ig részletekben kapja meg a támogatást, melynek első, 1,5 milliárd dolláros összegét azonnali kifizetésként kapta meg most kedden.

Forrás: hirado.hu