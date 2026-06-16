Az NBU figyelmeztet: a 100 dolláros bankjegyet hamisítják a leggyakrabban Ukrajnában

Az friss adatai szerint a pénzhamisítók elsősorban már nem a hrivnyára, hanem a külföldi valutákra összpontosítanak. A jegybank arra figyelmezteti a lakosságot, hogy készpénzes tranzakciók során fokozottan ellenőrizzék a bankjegyek valódiságát.

A statisztikák alapján a hamis amerikai dollárok jóval gyakrabban kerülnek forgalomba, mint a hamis hrivnyák. Az NBU közlése szerint a hatóságok mintegy hétszer több hamis dollárbankjegyet foglalnak le, mint hamis ukrán fizetőeszközt.

A csalók első számú célpontja a 100 dolláros bankjegy. A szakértők szerint ennek oka, hogy a magas névérték miatt a hamisítók számára megtérül a korszerű nyomdai technológiák és a biztonsági elemek utánzásának költsége.

Ami az ukrán valutát illeti, a modern bankjegyek fejlett védelmi rendszere jelentősen megnehezíti a hamisítók dolgát. Ennek ellenére továbbra is előfordulnak hamis hrivnyák a forgalomban. A leggyakrabban az 500 hrivnyás címletet hamisítják, míg a 200 és az 1000 hrivnyás bankjegyek esetében ritkábbak az ilyen esetek. A 20, 50 és 100 hrivnyás címletek hamisítása csak elszórtan fordul elő.

A jegybank szakértői szerint az alacsonyabb címletek hamisítása gazdaságilag kevésbé kifizetődő, mivel a speciális papír, a biztonsági festékek és a védelmi elemek utánzása jelentős költségekkel jár.

Az NBU több alapvető biztonsági elem ellenőrzését javasolja a készpénz elfogadása előtt. Fontos megvizsgálni a fény felé tartott bankjegyen látható vízjelet, az értékjelzést tartalmazó biztonsági szálat, a tapintható dombornyomott elemeket, valamint a különböző szögből változó hologramos jelzéseket.

A jegybank hangsúlyozza: amennyiben felmerül a gyanú, hogy egy bankjegy hamis lehet, azt érdemes valamely hivatalos bankfiókban bevizsgáltatni. A szakemberek továbbá óva intenek a nem hivatalos pénzváltóhelyektől, piacokon vagy ismeretlen személyekkel lebonyolított valutatranzakcióktól.

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