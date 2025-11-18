Januártól emelkedhet a minimálbér Ukrajnában

A kormány 2026-tól módosítaná a bérezési rendszert, többek között a minimálbért is. A Legfelsőbb Tanács első olvasatban elfogadta a 2026-os költségvetést, amelyben rögzítették a jövő évi változásokat.

A tervek szerint 2026. január 1-jétől a minimálbér 8 647 hrivnyára emelkedik. Amennyiben a parlament második olvasatban is jóváhagyja a javaslatot, a minimálbér 647 hrivnyával nő, mivel jelenleg 8 000 hrivnya. A minimális órabér 52 hrivnyára módosul.

A minimálbér utoljára két éve változott.

A tervezet szerint a minimálbér a következő években tovább nő:

2027-ben: 9 374 hrivnyára,

2028-ban: 10 059 hrivnyára.

Mennyit kapnak kézhez a dolgozók?

A 8 647 hrivnyás minimálbérből levonják a személyi jövedelemadót (18%) és a 5%-os hadiadót. Így a munkavállalók 6 658 hrivnyát 19 kopijkát kapnak kézhez.

Béremelésekre a pedagógusoknál is készülnek

A bérrendszer átalakítását jelenleg is széles körben tárgyalják. A kormány szerint több ágazatban – például az oktatásban – a bérek túl alacsonyak, ami munkaerő-elvándorlást okoz.

A tervekben szerepel a pedagógusbérek kétlépcsős emelése 2026-ban:

első alkalommal január 1-jén,

másodszor szeptember 1-jén.

Az év végére a pályakezdő tanárok fizetése várhatóan 12 ezer hrivnyára, míg a hosszabb tapasztalattal rendelkezők bére 15–19 ezer hrivnyára nőhet.

Kárpátalja.ma/pmg.ua