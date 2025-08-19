400 millió hrivnya befektetés, 500 új munkahely Kárpátalján

Új, nagy volumenű beruházás valósult meg a Huszti járásban. A „Bakery Food Investment” megnyitotta modern üzemét, ahol fagyasztott péksüteményeket gyártanak a legmagasabb európai szabványok szerint. Erről Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője számolt be.

– A beruházás értéke meghaladja a 400 millió hrivnyát, és több mint 500 új munkahelyet teremt a térségben

– jelentette ki a politikus.

A gyár termékei már most is jelen vannak az ukrán üzletek polcain, emellett 15 országba exportálnak, köztük az Egyesült Államokba, Törökországba, Grúziába és több európai államba.

A gyár idén májusban két automata termelővonalat indított el a tervezett hatból. A cél, hogy 2027-re havi 3 000 tonna termelési kapacitást érjenek el, amelyből mintegy 30%-ot exportra szánnak. Az üzem teljesen automatizált és digitalizált.

A modern körülmények, a tisztességes bérezés és a biztos jövőkép miatt a gyárban dolgozók is elégedetten nyilatkoztak.

Kárpátalja.ma